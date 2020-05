Comunhão só para fiéis que desinfetem as mãos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Lugares com um espaçamento de três metros, desinfeção das mãos à entrada e uso obrigatório de máscara. As mudanças são muitas nas missas presenciais, mas com fortes restrições e várias medidas de segurança. Uma delas ocorre no momento da comunhão."As pessoas não precisam de sair do lugar. Quem quiser comungar fica de pé e espera para desinfetar as mãos. Depois ...