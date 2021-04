Comunidade da Beira Baixa desenvolve dois projetos artísticos itinerantes

A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) está a desenvolver dois projetos artísticos itinerantes, um para cada semestre do ano, que se irá traduzir na realização de 12 espetáculos nos seis municípios que a integram.

Em comunicado enviado esta segunda-feira à agência Lusa, a CIMBB refere que a execução destes dois projetos artísticos "contemplará a realização de residências artísticas em cada um dos municípios, a inclusão das associações locais e da participação da comunidade local".

"Apesar da génese e da base do projeto artístico ser transversal, o resultado final (espetáculo) será inevitavelmente distinto em cada um deles, considerando que terá a participação de pessoas e entidades diferentes", lê-se na nota.

O objetivo passa pela apresentação de 12 espetáculos finais distintos, promovendo desta forma o intercâmbio e a itinerância dos públicos pelo conjunto dos seis municípios que integram esta comunidade intermunicipal.

"O envolvimento das associações e comunidade local é fundamental para aproximar a população do património histórico e legado cultural relevante de cada município e da Beira Baixa, fomentando a sua participação cívica e a retoma da fruição cultural de uma forma segura e confiante por parte da população e dos visitantes que se desloquem à região", refere a CIMBB.

Além da apresentação pública, encontra-se ainda prevista a transmissão em direto dos espetáculos, através de plataformas digitais.

O objetivo é garantir que os conteúdos culturais produzidos "atingem diferentes públicos de diferentes contextos e regiões, assumindo como uma estratégia para projetar a imagem da região da Beira Baixa e desta forma incrementar a capacidade de atração turística, pela oferta de atividades culturais".

A preparação para o primeiro espetáculo "As Invasões Francesas na Beira Baixa" (capacitação e ensaios) decorre entre os meses de abril e junho, realizando-se durante julho a apresentação final dos espetáculos em cada um dos seis concelhos.

A CIMBB incentiva a inscrição de todas as pessoas interessadas em participar nas produções artísticas junto dos serviços culturais do respetivo município, ou através do telefone 272 342 540 ou do e-mail geral@cimbb.pt, até ao dia 14 de abril.

Esta iniciativa enquadra-se no âmbito do projeto Beira Baixa Cultural 2.0, cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento Europeu.

A CIMBB integra os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.