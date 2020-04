Concelho da Golegã ‘fechado’ a quem não é morador

A Câmara Municipal da Golegã instalou esta quarta-feira 15 placas nas estradas municipais de acesso ao concelho, a proibir a entrada e circulação a quem não seja morador, por forma a proteger a população."Só estou a corroborar o decreto de execução do Governo", disse esta quarta-feira aoVeiga Maltez, presidente da câmara municipal, adiantando que as exceções são aquelas previstas no documento governamental.Entre os moradores, "25 por cento têm mais de 65 anos e tenho o dever de os proteger", salientou o autarca, adiantando que a medida destina-se também a quem tem uma segunda residência no concelho. "Não venham, não sejam portadores para a minha população", frisou, explicando que "meio milhar de casas" não são habitação permanente.