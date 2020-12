Concelho de Lagos regista a primeira morte

Um idoso de 84 anos, que já estava internado no Hospital de Portimão, é a mais recente morte relacionada com a Covid-19 na região e é a primeira vítima mortal no concelho de Lagos. Segundo o presidente da câmara municipal lacobrigense, o caso está relacionado com um surto que apareceu há três semanas num snack-bar local e que acabou por atingir utentes e funcionários do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Lagos, onde o idoso estava instalado.



“As restantes pessoas infetadas estão bem. Este utente também se manteve bem até há três dias, mas o estado agravou-se e teve de ser hospitalizado”, disse ao CM Hugo Pereira. O município de Lagos conta com um total de 509 casos desde que começou a pandemia e tem 122 casos ativos – 386 pessoas já recuperaram.

