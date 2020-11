Loulé está em risco de entrar na lista negra dos concelhos com mais restrições devido ao número de infetados com Covid-19. De acordo com dados divulgados terça-feira pela autarquia, “o somatório dos novos casos positivos em Loulé, a 14 dias, é já de 165”. E este é exatamente o número que está no limite para a imposição das restrições a que, nesta altura, já se encontram sujeitos oito concelhos da região algarvia. De acordo com os mesmos dados da autarquia, Loulé conta com uma média de 11,7 casos por dia.





Desde o início da pandemia e até ao dia 16 de novembro, o concelho tinha somado um acumulado de 680 casos e 10 óbitos relacionados com a Covid-19. Por outro lado, tinham sido contabilizadas 537 recuperações. A autarquia continua a acompanhar a situação.