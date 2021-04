Concelho de Odemira vai receber mais seis mil vacinas Covid-19 nas próximas semanas

O concelho de Odemira vai receber, nas próximas semanas, o reforço da campanha de vacinação contra a Covid-19, com a administração de mais seis mil vacinas, anunciou hoje a Câmara Municipal.

De acordo com a autarquia, o reforço da campanha de vacinação visa "abranger o maior número de habitantes possível", pretendendo-se que, até à primeira quinzena de maio, "mais de 40% da população esteja vacinada, de acordo com os critérios estabelecidos, designadamente periodizando os cidadãos por idade e doença de risco".

O concelho de Odemira, conta com 24.700 habitantes residentes e mais 15 mil trabalhadores migrantes sazonais, que trabalham no setor agrícola e que não contam para a estatística.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 no concelho conta com cerca de cinco mil pessoas já vacinadas, das quais 622 são utentes das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas. Regista-se o total de 2035 cidadãos com as duas doses da vacina inoculadas.

Dados divulgados pela Direção Geral da Saúde revelam que Odemira é um dos dois concelhos em risco muito elevado de contágio, com o registo de incidência acumulada de 991 casos por 100 mil habitantes, ficando só atrás de Vila Franca do Campo (1.357), nos Açores.

O presidente da Câmara Municipal, José Alberto Guerreiro, "reafirmou a injustiça do critério em vigor para cálculo do nível de incidência cumulativa a 14 dias da doença Covid-19".

Em causa, segundo o autarca está o facto de o critério não contemplar "toda a população residente" e incidir "apenas na população recenseada".