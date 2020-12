O número de concelhos em risco extremamente elevado deverá subir de 47 para 50 na próxima semana, tendo em conta o número de casos registado entre 12 e 25 de novembro. Da lista dos municípios com mais de 960 casos por 100 mil habitantes saíram cinco concelhos (Figueira de Castelo Rodrigo, Caminha, Matosinhos, Arouca e Celorico de Basto) e entraram oito (Gavião, Mondim de Basto, Esposende, Cabeceiras de Basto, Chaves, Armamar, Vila Verde e Miranda do Corvo).





Freixo de Espada à Cinta ultrapassou Lousada e tornou-se o município com mais infeções por 100 mil habitantes: 3 153. Moura (51) é concelho com menor incidência. No nível de risco muito elevado (480 a 959 casos por 100 mil pessoas) há agora 85 concelhos.