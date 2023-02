A concentração de seis Urgências de Obstetrícia e Ginecologia e blocos de partos no Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo não implicam encerramentos nem o fim da atividade programada nos hospitais em causa. Quem o diz são os 18 peritos que propuseram a reorganização destes serviços. “A concentração levaria a que as atividades relacionadas com a Urgência, trabalho de parto e Cuidados Neonatais fossem deslocalizadas para outra instituição”, lê-se na proposta de Rede de Referenciação Hospitalar em Obstetrícia, Ginecologia e Neonatologia.



Os especialistas explicam que os profissionais de saúde dos hospitais visados teriam de acordar com a instituição “a prestação da atividade semanal de Urgência noutro local”, sendo que se mantinha inalterada a atividade programada. A Ordem dos Enfermeiros (OE) critica a proposta, alegando “imprecisões e falhas” e considera grave a não inclusão de enfermeiros no grupo. “É uma opção centrada numa visão essencialmente médica. Reduz, condiciona e cria um importante viés quanto ao objetivo traçado”, diz a OE.