Concerto de rock em igreja gera polémica em Tomar

Padre deu autorização mas bispo de Santarém não tinha conhecimento.

13:22

Um concerto de rock na igreja de São Sebastião, na aldeia de Cem Soldos, em Tomar, está a gerar uma onda de indignação entre a comunidade católica. Inserido no Festival Bons Sons, o "Homem em Catarse", do cantor Afonso Dorido, foi gravado em vídeo e publicado nas redes sociais, o que provocou reações de vários fiéis.

De acordo com o Jornal I, o Bispo de Santarém não tinha conhecimento e admite que não foi adequado, apesar de a autorização ter sido dada pelo padre da paróquia, que desvaloriza a polémica.

O vídeo do concerto de rock foi partilhado a 17 de agosto e é possível ver o ambiente do espetáculo do músico Afonso Dorido, a tocar guitarra elétrica num palco, no altar da igreja. O concerto realizou-se a 11 de agosto e o vídeo já conta com mais de 15 mil visualizações.





De acordo com o mesmo jornal, a igreja já foi utilizada anteriormente para outros concertos mas apenas o carácter desta atuação foi do desagrado dos fiéis. A diocese de Santarém já reagiu, fazendo um esclarecimento nas redes sociais.





O padre responsável pela igreja deu autorização, tal como já o fez em edições anteriores, e desvaloriza a polémica em torno da atuação.