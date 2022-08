Não há filas, como as registadas na semana passada para conseguir um bilhete para os concertos de Coldplay, em Coimbra, mas já é difícil arranjar alojamento na cidade para maio do próximo ano. O crescimento da procura fez disparar o valor a pagar por uma noite nos poucos quartos disponíveis, que chegam a custar 10 vezes mais do que o habitual, segundo apurou o CM.









