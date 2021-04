Com o País a meio-gás, devido à pandemia de Covid-19, a Irmandade dos Clérigos, no Porto, vai celebrar a Páscoa com três concertos, transmitidos online, a partir da Igreja dos Clérigos. ‘Paixão e Crucificação’, ‘Túmulo e Silêncio’ e ‘A Ressurreição’ são os concertos que podem ser vistos na página de Facebook da Irmandade, hoje, amanhã e no domingo de Páscoa.









A Irmandade explica que, mesmo com a atividade temporariamente suspensa, as atividades pretendem “manter viva a forte programação cultural que desenvolve desde a reabertura em 2014”. Em 2020, a Igreja e Torre dos Clérigos registaram quebras de 75% de visitas. Ainda assim, o ano passado recebeu cerca de 375 mil visitantes, na maioria portugueses e espanhóis.