Concurso de acesso ao ensino superior termina com quase 51 mil estudantes colocados

Quase 51 mil estudantes entraram este ano para o ensino superior através do concurso nacional de acesso, que terminou com o encerramento da 3.ª fase em que ingressaram mais mil novos universitários, segundo os resultados divulgados esta sexta-feira.

Os dados são do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e indicam que, concluída a 3.ª fase do concurso, entraram por esta via para as universidades e politécnicos 50.859 novos estudantes.

Na última fase, com mais de três mil vagas disponíveis a que os alunos se puderam candidatar até segunda-feira, foram colocados 1.010 "caloiros", sobrando 2.356 lugares.