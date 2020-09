Concurso para colocação de 435 médicos está suspenso

Está suspenso o concurso para a colocação de 435 médicos, especialistas de medicina geral e familiar. A falta destes clínicos compromete a atribuição de médicos de família a 300 mil portugueses.

A ministra da Saúde, Marta Temido, explicou, esta quarta-feira, que a dificuldade existente no concurso resulta de uma gralha.

Adiantou, Marta Temido, que o problema está a ser solucionado. E até 6 de outubro os profissionais estarão contratados.

A ministra da Saúde, Marta Temido, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, participaram na cerimónia que assinala o arranque das obras de construção das duas Unidades de Saúde Familiar de nova geração em Marvila e Benfica (Fonte Nova).

No lançamento da primeira pedra na unidade de Fonte Nova, Marta Temido explicou que o concurso vai permitir que os 8 mil utentes que ainda não têm médico de família em Benfica possam passar a ter.

Estes centros de saúde fazem parte de um conjunto de 14 que estão a ser construídos ou requalificados pela Câmara de Lisboa, num investimento superior a 50 milhões de euros, para os quais foram assinados, em 2017, protocolos com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Os oito que estão numa fase mais avançada são "Alto dos Moinhos, Alta de Lisboa, Marvila, Benfica (Fonte Nova), Restelo, Ajuda", explicou o Presidenta da Câmara de Lisboa. No Beato e Alcântara o arranque da obra está dependente do visto do Tribunal de Contas.