Concurso para contratar técnicos superiores conta com quase 19 mil candidaturas

O concurso para contratação futura de mil técnicos superiores para a administração pública, encerrou na segunda-feira com quase 19 mil candidaturas, disse esta terça-feira fonte oficial do Ministério da Presidência do Conselho de Ministros.

"O procedimento concursal centralizado que visa a contratação de mil novos técnicos superiores para a administração pública recebeu um total de 18.924 candidaturas, submetidas entre os dias 20 de outubro e 6 de novembro", avança o gabinete, em comunicado.

O concurso decorreu exclusivamente 'online' no portal do emprego público e permitirá a constituição de reservas de recrutamento abrangendo as áreas jurídica (16,6%), económica (10,3%), financeira (23,3%), de gestão patrimonial (12,3%) e de planeamento, controlo e avaliação de políticas públicas (37,6%).