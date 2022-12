Condicionamentos do trânsito nos Hospitais de Coimbra começam na próxima semana

A construção do troço do Sistema de Mobilidade do Mondego junto ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está "em fase de arranque", com os maiores condicionamentos do trânsito a começarem no dia 19.

Os condicionamentos programados para arrancar a partir de dia 19 deverão manter-se até maio de 2023, no âmbito das obras do troço urbano do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) entre Aeminium - Hospital Pediátrico, obra a cargo da Infraestruturas de Portugal (IP), afirmou esta segunda-feira a vereadora da Câmara de Coimbra com o pelouro dos transportes, Ana Bastos.

O plano de sinalização temporária prevê "alterações nos acessos ao complexo hospitalar, tirando partido das diversas estradas existentes, passando a generalidade dos acessos a ser efetuada através da entrada norte situada junto à rotunda junto ao Hospital Pediátrico", na avenida Afonso Romão, referiu a vereadora, que falava no período antes da ordem do dia, durante a reunião do executivo de Coimbra, que decorre esta segunda-feira.