Condução segura: Como proteger os seus filhos?

Proteger da melhor forma possível as crianças quando nos deslocamos de automóvel continua a ser, para muitas famílias, um dilema.

Mesmo quando conduzimos de forma defensiva, com todas as precauções em relação ao trânsito que nos rodeia, sentimos aquele nervoso miudinho próprio de um pai ou de uma mãe receoso de que possa acontecer algo ao seu ente mais querido.



O uso de uma cadeira auto continua a ser essencial para se transportar bebés e crianças de forma segura e confortável.

Não é, por isso, de ignorar as características do carro familiar que conduzimos e verificar se ele inclui funcionalidades ou sofisticações que minimizem o risco de acidente, e reduzam as suas possíveis consequências nos ocupantes, principalmente nos mais novos.

Verifique antes de tomar uma decisão

Um dos pontos a verificar de imediato é se, no veículo em questão, é possível desligar o airbag do passageiro para colocar a cadeira auto do bebé.

Da mesma forma, convém perceber se o acesso à "cadeirinha" está simplificado e se se consegue prendê-la no assento como é imposta por lei.

Para as crianças mais velhas, sempre rebeldes, espontâneas… e com reacções inesperadas, deve verificar se o automóvel tem um sistema integrado de bloqueio das portas de trás, e se é possível desactivar os botões (ou manivelas) elevadores das janelas.

Ao mesmo tempo, analisar se o carro evita os entalamentos nas janelas traseiras e no tecto, e se os vidros estão protegidos contra o sol e os raios ultra-violetas.

Agora, pensemos que a família já é mais larga e temos dois filhos ainda de tenra idade. Aqui, já não estamos a falar apenas de uma cadeira auto, mas sim da necessidade de instalar duas.

É imprescindível verificar, por isso, se o assento do meio é compatível com a instalação deste tipo de cadeiras, e se a bagageira tem espaço suficiente para guardar o carrinho de transporte.

Agora que todos estes pontos já foram analisado, passemos à fase seguinte. Se é verdade que os automóveis da última década já possuem sistema de fixação Isofix, para uma instalação rápida e segura da cadeira auto, também seria ideal que tivessem um assento i-Size.

Se, apesar de todos estes alertas, não for possível comprar um automóvel novo, optando antes por um usado mais antigo, deve estar atento se o cinto de segurança é comprido o suficiente para fixar adequadamente a "cadeirinha" e se a fivela é de fácil acesso.

Instalação fiável e segura

Definidos todos estes passos preparatórios, vejamos agora como deve ser instalada a cadeira auto no veículo.

Primeiro que tudo, a "cadeirinha" deve ser compatível para o carro em questão, algo que pode ser facilmente verificado nos manuais de ambos. E, se mesmo assim tiver dúvidas, esclareça-as antes de tomar uma decisão.

Há espaço suficiente para instalar a cadeira auto virada para trás, como é obrigatório no banco dianteiro do "pendura"? E, de forma bem mais directa, o assento é largo o suficiente, tem a forma correta e possui as fixações Isofix para a acomodar?

Se as respostas para ambas as perguntas são afirmativas, então são menos duas preocupações com que tem de ocupar-se; pode passar à fase seguinte!

Se a cadeira auto tem uma perna de apoio, verifique se pode ser instalada numa zona do piso do automóvel que garanta estabilidade em caso de impacto.

Se o carro possuir um compartimento para guardar na parte detrás, tenha a atenção de não colocar a perna de apoio nessa área já que não é garantido uma fixação suficiente em caso de uma travagem mais forte, quanto mais se ocorrer um acidente.

À nossa atenção, quando transportamos crianças mais velhas em cadeiras auto com o apoio de costas alto, é retirar os apoios de cabeça do assento do automóvel.

Tomadas todas estas medidas, deveremos estar menos preocupados quando conduzimos um carro com menores?

Muito pelo contrário! Transportar qualquer pessoa connosco, seja ela uma criança ou um adulto, obriga-nos a sermos ainda mais responsáveis na estrada!