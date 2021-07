Conduta rebenta e leva água e lama até à praia em Albufeira

O inesperado aconteceu: uma conduta principal de abastecimento de água rebentou e inundou, em pleno verão, várias ruas da Baixa da cidade turística de Albufeira, arrastando uma grande quantidade de lama e lixo até à praia dos Pescadores. O incidente ocorreu na segunda-feira, ao final do dia, e obrigou à interdição dos banhos na zona do pontão, onde a água acabou por desaguar.O rebentamento da rede de abastecimento, segundo o relatório técnico da Câmara de Albufeira, ocorreu na rua da Liberdade e uma grande quantidade de água entrou na rede de drenagem da ribeira de Albufeira, que passa debaixo da Baixa da cidade, arrastando “resíduos provenientes das lavagens de ruas e esplanadas”, originando um composto “marcado pelo mau cheiro”. Segundo a autarquia, no interior deste túnel “está colocada uma comporta para fazer o desvio de possíveis escorrências existentes na linha de água para o caneiro da avenida 25 de Abril”.