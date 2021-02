Condutor infetado com Covid-19 detido em Operação Stop em Lisboa

A PSP deteve um condutor infetado com Covid-19 durante uma operação stop em Lisboa. Segundo a polícia, o homem foi intercetado numa das muitas ações de fiscalização na capital durante o fim de semana.A PSP esclareceu que, nestas situações, para salvaguardar os agentes, os condutores doentes são encaminhados para casa, com escolta policial, e o processo é enviado para tribunal contando como detenção.As forças de segurança têm um documento do ministério da Justiça, onde consta o nome de todos os infetados do País.