Condutor que fugiu à polícia e quase atropelou agentes da PSP no Porto fica em prisão domiciliária

O condutor sem carta que fugiu à PSP, no Porto, durante uma operação de fiscalização vai aguardar julgamento em prisão domiciliária com vigilância eletrónica.A medida de coação foi conhecida esta segunda-feira depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução criminla do porto. Está indiciado da prática de crimes de condução perigosa, resistência e coação sobre funcionário e condução sem habilitação legal.Os dois homens, de 37 e 25 anos, seguiam num Fiat Uno, quando foram mandados parar pelos agentes da PSP durante um operação de fiscalização. Não obedeceram e fugiram a grande velocidade.Despistaram alguns quilómetros à frente e iniciaram uma fuga apeada. Acabaram detidos pelas patrulhas da PSP.