Confederação Empresarial de Portugal contra proibição de venda de artigos não essenciais nos supermercados

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) mostrou-se esta sexta-feira contra a proibição de venda de artigos como livros, roupa e objetos de decoração nos supermercados, defendendo que esta vem causar danos económicos e privar os consumidores.

"No entender da CIP esta é uma medida errada. A CIP tem defendido que as medidas restritivas de combate à propagação da pandemia devem obedecer a um critério de proporcionalidade, tendo em conta as perturbações económicas e sociais que delas possam advir", apontou, em comunicado a confederação.

Para a CIP, esta medida vem "privar ou dificultar" o acesso a um "leque alargado" de bens e causa "maiores danos económicos" às empresas que "têm nos super e hipermercados um importante canal de comercialização", sem trazer qualquer benefício em termos de saúde pública.