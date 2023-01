Conferência Episcopal congratula-se com coincidência de posicionamento do Tribunal Constitucional

O secretário da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) considerou esta segunda-feira que a decisão do Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucionais alguns pontos do decreto sobre a legalização da eutanásia "vai ao encontro do posicionamento" daquele órgão da Igreja Católica.

O padre Manuel Barbosa, numa declaração citada pela agência Ecclesia, saudando a posição assumida pelo TC, afirmou que a mesma "vai ao encontro do posicionamento da CEP, que sempre tem afirmado a inconstitucionalidade de qualquer iniciativa legislativa que ponha em causa a vida, nomeadamente a despenalização da eutanásia e do suicídio assistido".

O Tribunal Constitucional (TC) declarou esta segunda-feira inconstitucionais algumas das normas do decreto que regula a morte medicamente assistida, em resposta ao pedido de fiscalização preventiva do Presidente da República.