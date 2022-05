Conferência Episcopal vai ao Vaticano debater abusos sexuais no seio da Igreja

A Conferência Episcopal Portugal (CEP) anunciou esta terça-feira uma reunião de trabalho, em Roma, entre membros do episcopado português e alguns Dicastérios da Santa Sé, para debater as questões dos abusos sexuais no seio da Igreja.

Sem apontar a data da reunião, a CEP, em nota de imprensa, aponta que "a luta contra os abusos sexuais por parte de membros da Igreja ou no âmbito das suas atividades é uma prioridade para a Igreja".

"A Conferência Episcopal Portuguesa tomou a iniciativa de criar uma Comissão independente para estudar este tema", continua a nota, acrescentando que "sendo esta uma prioridade que interessa a toda a Igreja, torna-se oportuna e necessária a colaboração entre as Igrejas locais e as estruturas da Igreja universal que se ocupam deste tema a nível global".