Confinamento baralha regimes laborais, revela estudo

Desemprego, teletrabalho e menos horas trabalhadas: as medidas de confinamento “tiveram um impacto profundo nas condições laborais, com muitas empresas a reduzirem atividade ou a encerrarem”, conclui o estudo ‘A pandemia e o mercado de trabalho: O que sabemos um ano depois’ da Nova SBE.Um ano de pandemia traduziu-se numa redução média de 2,1% da população empregada e numa diminuição de 14,9% do número de horas trabalhadas, afirma o estudo.O Algarve foi a região com maior número de inscrições nos centros de emprego, o que não é de estranhar tendo em conta o peso do turismo na região.