Confinamento fez cair emissões globais de dióxido de carbono em 17%

As emissões globais de dióxido de carbono caíram 17 por cento com o confinamento das populações provocado pela pandemia da covid-19, um efeito extremo mas fugaz, de acordo com os cientistas.

Num estudo publicado hoje no boletim científico Nature Climate Change, demonstra-se que no início de abril, quando as medidas de restrição de movimentos de populações estavam no auge, emitiram-se menos 17 milhões de toneladas de dióxido de carbono do que no mesmo período de 2019.

A queda das emissões aproximou-se dos níveis que se verificavam em 2006, sobretudo devido à redução de cerca de 43% nas deslocações em automóvel, percentagem semelhante à queda registada nos setores da indústria e produção de energia.