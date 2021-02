Confinamento vai ser prolongado até 16 de março

O confinamento geral deverá ser prolongado até 16 de março, sendo aplicado no âmbito da previsível sucessiva renovação do estado de emergência até essa data. Se a evolução da pandemia da Covid-19 o permitir, o Governo admite terminar o confinamento geral, em meados de março, e avançar com um alívio gradual das restrições. No Executivo, a convicção é a de que as medidas mais duras serão aliviadas de forma faseada a partir da Páscoa. Os peritos estimam que é preciso manter o confinamento por 60 dias desde o início, o que acaba a 16 de março.









A prorrogação do período de confinamento geral foi esta terça-feira admitida pelo primeiro-ministro e pela ministra da Saúde, após a reunião com os peritos em saúde pública no Infarmed. António Costa e Marta Temido manifestaram esta posição, depois de os peritos terem deixado claro que a situação da pandemia é grave, apesar de ter havido uma forte redução no número de novos casos diários.

Na sua conta pessoal na rede social Twitter, António Costa afirmou que “o atual nível de confinamento está a produzir resultados, quer na redução de casos, como na pressão sobre o SNS e também na limitação da circulação da variante britânica”. Mesmo assim, o primeiro-ministro sublinhou que “os elevados níveis da pandemia requerem o prolongamento do atual nível de confinamento”.





Marta Temido foi mais precisa: “É bastante evidente que o atual confinamento tem que ser prolongado por mais tempo, desde já durante o mês de fevereiro, e depois sujeito a uma avaliação, mas provavelmente por um período que os peritos hoje estimaram em 60 dias a contar do seu início,” afirmou a ministra.





O confinamento geral foi iniciado em 15 de janeiro último. O próximo estado de emergência vigorará de 15 de fevereiro a 1 de março. E, segundo apurou o CM, existe uma grande probabilidade de ser de novo renovado nessa altura: se assim for, o estado de emergência vigorará de 2 a 16 de março, data que coincide com o prazo de 60 dias para o confinamento geral estimado pelos peritos.







Três linhas vermelhas para o confinamento



Manuel Carmo Gomes definiu três linhas vermelhas para o confinamento: R abaixo de 1,1 em muitos dias; menos de 10% de casos positivos nos testes; e não ultrapassar os dois mil casos novos por dia.





Marcelo fala ao país amanhã à noite



Marcelo fará amanhã à noite uma comunicação aos portugueses, após o Parlamento aprovar o novo estado de emergência. O Presidente toma posse a 9 de março para o segundo mandato.





Vacina pode salvar 3500 pessoas