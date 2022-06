Confirmado primeiro caso de varíola dos macacos dentro de estabelecimento prisional

Foi confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos dentro de estabelecimento prisional, segundo apurou o CM. Na sequência de exames clínicos feitos à entrada do sistema prisional, o homem apresentava sinais e sintomas sugestivos do vírus monkeypox.Depois se realizadas as análises a suspeita confirmou-se, sendo que o recluso foi encaminhado para o Hospital Prisional de São João de Deus, onde se encontra internado e em recuperação, de acordo com a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais.O homem partilhava a cela com mais sete reclusos, que se encontram em isolamento profilático, sem que até ao momento tenham desenvolvido a doença.Em atualização