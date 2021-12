Confirmados 34 casos da variante Ómicron em Portugal. País já atingiu 50% do valor crítico de camas ocupadas em UCI

O relatório da Direção-geral da Saúde que faz a monitorização das linhas vermelhas para a Covid-19 revela que há, em Portugal, 34 casos de Covid-19 associados à variante Ómicron.

"No que diz respeito à variante Ómicron, às 18h00 do dia atual, estão identificados um total de 34 casos. Estes casos incluem os casos sequenciados para a variante Ómicron e os casos nos quais foram identificadas mutações específicas, fortemente preditores da variante Ómicron. De momento, estes casos foram assintomáticos ou apresentaram sintomas ligeiros, não tendo ocorrido internamentos ou óbitos", adianta a análise de risco da pandemia.

De acordo com o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), foram identificados 30 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 relacionados com o surto da Belenenses SAD, dos quais 28 casos foram sequenciados ou são fortemente preditores da variante Ómicron (através da identificação de mutações específicas), e dois casos ainda aguardam o resultado quanto à identificação da variante.

As autoridades de saúde referem ainda que o número de internamentos em Cuidados Intensivos revelou uma tendência fortemente crescente correspondendo a 50% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas. Portugal pode ultrapassar os 480 casos de infeção do vírus SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes a 14 dias em menos de duas semanas e regista uma "tendência fortemente crescente" de internados em cuidados intensivos.

Segundo a análise de risco semanal, o número de novas infeções por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 386 casos, com tendência fortemente crescente a nível nacional.

Já o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus apresenta um valor superior ao limiar de 1, indicando uma tendência crescente da incidência de infeções a nível nacional (1,13) e em todas as regiões do país.

Segundo o relatório também a taxa de mortalidade apresenta um crescimento forte bem como o número de novos casos de Covid-19.