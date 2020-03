Confirmados 52 casos de coronavírus em Ovar

Há 52 casos confirmados de Covid-19 no concelho de Ovar, avançou esta tarde o presidente da câmara, Salvador Malheiro, nas redes sociais.

O autarca do concelho que está em estado de calamidade deste terça-feira referiu, no entanto mais uma recuperação: "O terceiro infetado com Covid-19 do nosso município também já teve alta".

Especificou, no entanto, a escalada da doença. "Entretanto temos 52 casos confirmados. Cumpram as regras. Vamos vencer", escreveu.