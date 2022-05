Confirmados 96 casos de varíola dos macacos em Portugal

Portugal regista, esta segunda-feira, mais 22 casos de varíola dos macacos em Portugal fazendo, até ao momento, um total de 96.De acordo com o comunicado da Direção-Geral da Saúde (DGS) a maioria das infeções registou-se em Lisboa e Vale do Tejo. Todos as infeçõessão em homens entre os 20 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos. Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)."Os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis. A informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos está a ser analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional2, referem as autoridades de saúde.