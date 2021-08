Confrontos entre polícia e manifestantes durante protesto de motoristas da STCP no Porto. Veja as imagens

Os trabalhadores da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) estão em protesto, pedindo aumento de salários e melhores condições de trabalho, ao mesmo tempo que rejeitam o aumento de 15 euros proposto pela administração da empresa de transportes do Porto.Na noite desta quinta-feira o protesto acabaria por dar lugar confrontos entre os manifestantes e os agentes da PSP no local.Pelas 11h20 na Eestação de Recolha da Via Norte voltaram a viver-se momentos de tensão entre grevistas e PSP. Os manifestantes tentaram travar a saída de autocarro do local e gritara "vai-te embora" a uma colega que estava a sair do local para ir trabalhar.