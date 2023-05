As obras para a transformação no próximo ano da Linha Verde do metro de Lisboa numa circular criam transtornos para os utentes no Campo Grande, com a interrupção da circulação entre esta estação e a Cidade Universitária até 7 de julho.“Costumo apanhar a Linha Amarela até Entrecampos, agora tenho de ir pela Linha Verde e efetuar uma série de voltas, onde acabo por perder 50 minutos”, referiu Lia Jorge, 19 anos, estudante. Também Carlos Carreiras, funcionário público de 58 anos, está pessimista sobre os atrasos.Para reduzir a pressão no metro houve um reforço das carreiras 767, 738 e 736 da Carris. O diretor coordenador de Empreendimentos do Metro de Lisboa, Ricardo Machado, explicou aoque “estão a ser realizados esforços para as obras terem o menor impacto junto dos utentes”.