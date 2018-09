Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses junta mais de 1500 profissionais em Braga

Encontro acontece entre os dias 12 e 15 de setembro.

15:48

Mais de 1500 profissionais da área da psicologia de várias nacionalidades vão reunir-se entre os dias 12 e 15 de setembro, no Fórum Braga, naquele que será o 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses.



Neste encontro irão ser debatidos vários temas acerca da saúde mental e dos desafios interpostos à psicologia pela modernidade. Ciberbullying, fake news e o apoio psicológico junto de refugiados são apenas algumas das temáticas em cima da mesa neste congresso.



Esta reunião irá contar com a presença do Consejo General de la Psicología (COP) e da American Psychological Association (APA) e contará com mais de 28 keynote speakers.