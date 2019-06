Congresso Jeová afeta trânsito na zona do Estádio da Luz

A realização do Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová, que decorre desta sexta-feira até domingo no Estádio da Luz, em Lisboa, vai obrigar a cortes e condicionamento de trânsito em várias artérias na zona entre o Centro Comercial Colombo e a avenida Lusíada, incluindo na 2ª Circular.São esperados em cada dia 60 mil participantes, e cerca de 400 veículos, entre os quais mais de 100 autocarros, que ficarão estacionados na avenida Lusíada.O Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová começa hoje de manhã e termina no domingo à tarde: conta com 5300 delegados e participantes de mais de 200 países e territórios.