Portugal tem 392 praias com qualidade de ouro - a distinção máxima atribuída pela Associação Nacional de Conservação da Natureza - Quercus. São mais seis do que no ano passado. Das praias galardoadas, 329 são costeiras, 52 são interiores e 11 são de transição, tendo a região do Algarve a maior subida de galardões - mais 17 - totalizando agora 93. Já a região Centro registou ...