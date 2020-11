A Direção Geral da Saúde publicou, este domingo, nas redes sociais, conselhos sobre como dar abraços, beijos e apertos de mãos, em tempos de pandemia da Covid-19.Os portugueses são bastante calorosos e aproveitam qualquer oprtunidade para cumprimentar seja com um beijo, com um aperto de mão ou até com um abraço. Neste sentido, e porque vivemos uma pandemia em que o toque deve ser evitado, as autoridades de saúde mostram-nos se esses hábitos podem ser trocados por um simples aceno, uma mão no peito ou até mesmo um "fixe".Veja todas as recomendações da Direção Geral de Saúde para cumprimentar evitando o contacto físico: