Conheça as cinco dicas para acabar com a agonia dos saltos altos

McConnachie disse que os saltos altos

Os nossos pés fazem muito por nós, quer estejamos a correr para apanhar o autocarro, a subir escadas ou na à espera na fila do supermercado, mas nem sempre os tratamos com o cuidado que merecem. Prova disso são os sapatos de salto alto.Ao jornal britânico The Sun, a podologista Emmapodem ser um ótimo acessório para completar um look para uma festa, mas o uso continuado pode causar estragos nos pés e tornozelos. De bolhas a entorses, dor e até tornozelos enfraquecidos, usar saltos que não têm apoio pode pôr em risco a saúde do pé.Como se protege o pé quando se usa saltos altos? Emma McConnachie revela as cinco melhores dicas para prevenir a dor nos pés:Os saltos muito altos podem dar alguns centímetros extra e parecer incríveis, mas podem causar danos irreparáveis nos pés.Depois de um dia inteiro a usar saltos altos, o melhor remédio para aliviar as dores é mergulhar os pés num recipiente com água quente, durante 10 a 15 minutos.O conforto é fundamental se quisermos que os pés sejam totalmente felizes, por isso há que usar sapatos que suportem os calcanhares.É sempre melhor evitar, em primeiro lugar, acabar em agonia por causa da escolha do calçado portanto evite usar sapatos que tenham uma sola fina.5.Quer usar saltos mas sabe que vai estar um gelo lá fora? Não deixe que os seus dedos dos pés passem frio. Escolha calçado fechado durante os dias menos quentes.