Conheça as novas medidas em vigor para viagens fora da União Europeia, incluindo o Reino Unido

Conheça as alterações apresentadas no documento divulgado pelo M-inistério da Administração Interna.



O Governo prorrogou, até 15 de janeiro de 2021, as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal, devido à Covid-19.Conheça as alterações apresentadas no documento divulgado pelo M-inistério da Administração Interna.

- O Reino Unido passa a ser considerado "país terceiro" a partir de 1 de janeiro e, como tal, fica abrangido pelas regras previstas para estes países, permitindo-se apenas viagens essenciais por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, razões de saúde ou humanitárias, para além, naturalmente, das deslocações de cidadãos nacionais da UE, nacionais de Estados associados ao Espaço Schengen e membros das suas famílias, e de nacionais de países terceiros com residência legal em Portugal;

- As crianças até 24 meses de idade são excecionadas da obrigatoriedade da realização do teste laboratorial para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, de acordo com as recomendações técnicas das agências da União Europeia.



As restantes medidas adotadas mantêm-se.