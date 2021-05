Conheça as regras impostas pelo Governo para quem viaja para Portugal

O Ministério da Administração Interna divulgou esta terça-feira um conjunto de regras a cumprir no âmbito da pandmeia da Covid-19. O documento está disponibiliado em português e em inglês para chegar a todos os passageiros que cheguem a Portugal por via aérea.



Entre as regras está a obrigatoriedade de apresentar um comprovativo de resultado negativo de um teste laboratorial (Rt-PCR) de rastreio ao SARS-CoV-2, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque.

No panfleto apresentado pelo Governo estão ainda listadas as regras básicas sanitárias aplicadas em Portugal, assim como informações úteis sobre horários:

- Uso obrigatório de máscara;

- Lotação máxima de ocupação de mesas nos restaurantes e em esplanadas;

- Proibição de consumo de álcool em espaços públicos;

- Horários de restaurantes e espetáculos;

- Horários de estabelecimentos comerciais;

- Lavagem frequente das mãos;

- Manter distanciamento social.



É ainda referido que em determinados concelhos são aplicadas regras específicas, com uma atualização semanal.



"A partir do dia 17 de maio, os passageiros de voos originários dos países que integram a União Europeia, países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e Reino Unido, que apresentem uma taxa de incidência de infeção por SARS-CoV-2 inferior a 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, podem realizar todo o tipo de viagens para Portugal, incluindo viagens não essenciais", explica o Governo.

Os passageiros dos voos originários dos países com uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias só podem realizar viagens essenciais e têm de cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.