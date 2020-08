Conheça o perfil das pessoas que optam por partilhar casa em Portugal

Têm 33 anos, vivem no centro das grandes cidades e não fumam – este é o perfil das pessoas que partilham casa em Portugal, segundo um estudo do Idealista.





De acordo com os dados recolhidos, “a oferta de quartos para arrendar em casa partilhada disparou 77% no último ano”, levando à queda dos preços nalgumas cidades, como Lisboa (9 por cento) e Porto (3 por cento). Na capital, o preço de um quarto ronda 371 euros mensais, enquanto no Porto arrendar uma casa com outras pessoas custa em média 299 euros. A procura de quartos em Portugal cresceu 8% no último ano, refere o relatório divulgado pelo Idealista.