Conheça o português que viveu sete dias numa avioneta para ajudar crianças com cancro

Fernando Pinho tem 43 anos e deixou Portugal e o emprego para se tornar num co-piloto especial. Cruza os céus do Reino Unido para transportar crianças com cancro de famílias carenciadas de forma a que recebam tratamento médico em hospitais, conta a SÁBADO Pinho é o fundador da organização não-governamental Please Take Me There, que com um pequeno avião e pilotos profissionais voluntários já salvou centenas de crianças doentes no Reino Unido. A ONG também financia as viagens de crianças no Myanmar, um dos países do mundo onde mais crianças com cancro morrem sem nunca terem sabido porquê, e no Gana.Para angariar mais dinheiro, o português passou uma semana a viver dentro do avião e conseguiu, durante 168 horas, amealhar perto de 13 mil euros.