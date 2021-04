O Primeiro-Ministro, António Costa, comunicou esta quinta-feira ao País as novas medidas aprovadas em Conselho de Ministros, para a próxima fase do desconfinamento.Há sete concelhos que não vão adotar as normas propostas para a 3ª fase, por representarem mais de 120 casos Covid por 100 mil habitantes. Estes concelhos mantêm as regras da segunda fase.São eles: Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.As escolas reabrem em todo o país, sem exceção.