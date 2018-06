Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sorteio do Euromilhões de sexta-feira tem jackpot de 28 milhões

Esta terça-feira, saíram dois prémios de 142 mil euros em Portugal.

Nenhum apostador acertou esta terça-feira na chave vencedora do Euromilhões. O que significa que se espera um jackpot de 28 milhões de euros na sexta-feira.



Para Portugal vieram dois segundos prémios, no valor de 142 mil euros cada.



O sorteio desta terça-feira do Euromilhões ditou que a chave vencedora do concurso é constituída pelos números 7, 21, 23, 36, 38 e as estrelas 6 e 8.



No sorteio desta terça-feira estavam em jogo 17 milhões de euros.



