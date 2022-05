Conheça os sintomas mais comuns da variante Ómicron entre pessoas vacinadas

Investigadores noruegueses descobriram como a variante Ómicron pode afetar pessoas vacinadas contra a Covid-19. Especiacialistas idenficaram, também, os principais sintomas das pessoas infetadas com a variante.O estudo, citado pelo The Mirror, realizado com 111 de 117 convidados de uma festa em que houve um surto de Ómicron, mostra que os sintomas mais comuns identificados foram tosse, fadiga e corrimento nasal.Espirros e febre também foram registados, mas em menor escala. Especialistas de saúde alertam que as náuseas também podem surgir entre os vacinados.Na festa, 89% das pessoas tinham, pelo menos, duas doses da vacina. No entanto, 66 testaram positivo para a Covid-19, além de terem sido registados 15 potenciais casos.