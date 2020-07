Conheça os vários riscos associados à lipoaspiração

A lipoaspiração é uma intervenção plástica indicada para retirar o excesso de gordura localizada numa determinada área do corpo como barriga, coxas, flancos, costas ou até braços. Atualmente, há dois tipos de lipoaspiração: invasiva (cirúrgica) e não invasiva. Esta última é realizada através de um ultrassom que atua diretamente nas células de gordura, eliminando-as sem qualquer corte.A técnica não permite, no entanto, reduções de gordura tão significativas como a técnica cirúrgica. "A lipoaspiração pode ser feita em qualquer parte do corpo onde exista um depósito de gordura. É introduzida uma cânula, com com cerca de 4 milímetros de diâmetro, num pequeno orifício, junto à zona que irá ser aspirada", explica aoAna Silva Guerra, cirurgiã plástica. De acordo com a especialista, o procedimento, que obriga a sedação, não pode ser realizado por qualquer cirurgião.Há detalhes no procedimento que exigem conhecimento especializado. "A lipoaspiração acarreta riscos como qualquer outra operação. Desde logo, a infeção, embora existam outros. Não irei sequer considerar as perfurações de intestinos como riscos associados porque as mesmas se tratam de erros grosseiros e que demonstram falta de conhecimento", acrescenta a cirurgiã. A duração e o preço da operação variam consoante a área que é intervencionada. Pode ir de uma a cinco horas e de 1500 a 5 mil euros. A cirurgia obriga a internamento de um dia, pelo menos.