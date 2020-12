Conheça Sara Carreira, a menina que se emancipou do pai Tony e conquistou milhares de fãs

Sara Marina Araújo Antunes, começou desde pequena a acompanhar o pai, Tony Carreira, nos palcos. Não seria de estranha que adotasse o nome artístico de Sara Carreira. Rapidamente se apaixonou pela música e acabou, tal como os dois irmãos, a seguir as pisadas do pai e a tornar-se cantora. Sara nasceu a 21 de outubro de 1999, em Dourdan, Essone, França e é irmã dos também cantores David e Mikael Carreira. Sara veio para Portugal ainda bebé, e frequentou o Liceu Francês, em Lisboa.

Em 2014, e apenas com 14 anos, Sara cantou ao lado do pai, num concerto para milhares de pessoas e conquistou o país com a doçura da sua voz. Aos 21 anos a jovem já tinha uma carreira consolidada com pelo menos quatro músicas lançadas. No Youtube, Sara, tinha milhões de visualizações. Uma das músicas com mais sucesso da jovem foi o tema "Vou ficar", lançado há um ano.

No Instagram, Sara Carreira falava todos os dias para mais de 200 mil seguidores. A beleza da jovem não era indiferente a ninguém, conquistando, assim, mais de quinze mil gostos em algumas das fotografias que publicava.