Conhece irmãs ao fim de 35 anos no 'Separados pela Vida'

José silva, de Miragaia, Porto, tem 47 anos e o sonho de rever o pai. A última vez que o viu foi quando o irmão mais velho, Paulo, morreu afogado aos 12 anos.José foi criado pela mãe e pelo padrasto mas sempre acreditou que podia ter irmãos da parte do pai. Nunca os conheceu nem procurou. No ‘Separados pela Vida’, José ficou a saber que o pai tinha já falecido há 14 anos e que tinha duas irmãs: Carina, de 34 anos, e Sónia, de 37.As irmãs vivem em Ramalde, Porto, e para elas foi um choque a existência de José. José pôde abraçar as irmãs Carina e Sónia e conhecer um pouco mais da vivência do falecido pai.