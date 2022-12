O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) defendeu que nas escolas e universidades haja casas de banho e balneários neutros, além dos que existem para os sexos masculino e feminino.



No parecer sobre os projetos de lei do PS e BE para reforço da autodeterminação da identidade de género em meio escolar, o CNECV advoga que se "aperfeiçoe a regulamentação do acesso a casas de banho e balneários de forma a estabelecer um dever de criar ou regulamentar espaços não caraterizados a que se pode aceder sem qualquer critério de género", havendo porém que "respeitar o direito à privacidade".