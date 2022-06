Conselho de Ministros aprova investimento de 11,5 milhões em tecnologia dos centros operacionais 112.pt

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o investimento no valor de 11,5 milhões de euros para a manutenção e implementação de uma nova arquitetura tecnológica dos centros operacionais 112.pt.O objetivo é "garantir a modernização e digitalização destas infraestruturas digitais críticas", de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros.O investimento vai ter lugar em 2023 e nos anos seguintes.Esta Nova Geração de Centros Operacionais 112.pt utiliza tecnologias como 'Real Time Text', imagens, vídeo, aplicação móvel e redes sociais, de forma a facilitar o contacto entre os cidadãos e os centros de emergência.Para além disto, os centros operacionais vão introduzir o 5G e receber a geolocalização dos chamadores diretamente dos terminais móveis."Este investimento visa modernizar as nossas redes de comunicação de emergência 112, tornando-as mais ajustadas aos avanços tecnológicos e integradas com as exigências europeias. É um esforço que o país faz para se modernizar também neste domínio, tendo sempre em vista uma intervenção rápida e qualificada em situações de emergência", revela o Ministério da Administração Interna.No quadro deste investimento vai ser também atualizada a aplicação móvel 'App Mai 112', dedicada aos cidadãos surdos.