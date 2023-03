Conselho de Ministros aprovou decreto-lei para a fixação de um preço no gás natural

"Perante a perspetiva da manutenção do atual cenário geopolítico e económico, importa proceder à prorrogação do período inicialmente determinado, assim como à revisão das regras de cálculo, ajuste e liquidação dos custos de produção de energia elétrica no respetivo mercado grossista para, por um lado, continuar a assegurar a justa compensação dos produtores de energia elétrica a partir do gás natural e, por outro, garantir a proteção dos consumidores de eletricidade", pode ler-se em comunicado.

O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira o decreto-lei que prorroga até final de 2023 o regime que estabelece a fixação de um preço de referência para o gás natural consumido na produção de energia elétrica transacionada no Mercado Ibérico de Eletricidade, com vista à redução dos referentes preços, anunciou o Governo em comunicado.De acordo com a mesma fonte, a medida resulta do trabalho de cooperação entre os governos de Portugal e Espanha.