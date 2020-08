Conselho de Ministros: Câmaras deverão poder decidir horários de funcionamento do comércio

O Conselho de Ministros volta a realizar-se esta quinta-feira. Nesta reunião, segundo o jornal Público, deverá ser mantida a situação de contingência na Área Metropolitana de Lisboa até ao fim do mês e o resto do País deverá permanecer em situação de alerta.



O diploma que cria o Banco de Fomento será aprovado e será passada alguma capacidade de decisão sobre o licenciamento de horários de funcionamento do comércio. Os centros de dia serão abertos a 15 de agosto.

